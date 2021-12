국민의힘 제주도당 ‘청년위원회 발대식’ 성료

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 국민의힘 제주도당은 지난 5일 주요내빈과 청년당원 300명이 참가해 청년위원회 발대식을 가졌다고 7일 밝혔다.

이날 발대식에는 국민의힘 김용태 청년최고위원과 허향진 국민의힘 제주도당위원장을 비롯해 17개시도당 청년위원장이 참석해 제주청년위원회 발대식을 축하했다.

발대식과 더불어 직전 박왕철 청년위원장과 새롭게 취임하는 김준호 청년위원장의 이,취임식이 병행됐다.

김용태 청년최고위원은 이날 축사를 통해 “제주지역 청년들이 발대식에 많이 참가해 놀랍고 제주지역에서부터 정권교체 바람이 불어올 것 같다”고 말했다.

허향진 국민의힘 도당위원장은 “김준호 청년위원장을 중심으로 제주청년들이 정당활동을 열심히 참가해 새로운 보수 바람을 일으켜줄 것을 당부했다”고 덧붙였다.

이날 취임한 김준호 청년위원당은 “제주도의 2030과 MZ세대 그리고 성별을 넘어 내년대선을 승리로 이끄는 선봉장이 되겠다”고 다짐했다.

