코로나19 확진 후 실신한 채 응급실 실려온 임신부…28주 미숙아 출산 성공

[아시아경제 윤슬기 기자] 코로나19에 감염돼 호흡 곤란 상태에서 응급 제왕절개 수술로 출산한 40대 산모가 3주 만에 건강하게 퇴원했다.

6일 연합뉴스에 따르면 임신 28주 차 산모 A(41) 씨는 지난달 11일부터 가래를 동반한 기침 증상으로 선별진료소에서 코로나19 검사를 받고 자택에서 결과를 기다리던 중 증상이 심해졌다. 이후 14일 새벽 A 씨는 실신한 상태로 한양대병원 권역응급의료센터에 내원하자마자 음압격리 병실로 옮겨졌다.

의료진은 산모에게 급성 호흡곤란 증후군이 나타나는 등 태아의 생명을 살리기 위해 제왕절개를 지체할 수 없다고 판단, 신속한 응급 제왕절개 수술을 진행했다. 내원 당시 산모는 기도 삽관이 필요할 정도로 위중한 상태였고 태아도 한시가 급한 상황이었다.

지난달 15일 진행된 제왕절개 수술엔 산부인과와 소아청소년과, 마취통증의학과, 응급의학과 등에서 다양한 전문가들이 참여해 28주 미숙아 출산에 성공했다.

아이는 체중 1.48㎏의 남자아이로, 코로나19 음성 판정을 받았다. 건강상 큰 문제는 없으나 미숙아여서 현재 신생아 집중치료실에 머무르고 있다. 건강을 회복한 산모 A 씨는 이날 퇴원했다.

병원 측은 국내외에서 코로나 확진 산모를 대상으로 한 제왕절개 수술 성공 사례는 많지만 임신 14주~28주차 확진자 산모의 수술 성공 사례는 극히 드문 일이라고 전했다.

