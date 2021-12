50대 여성 살해한 뒤 시신 유기한 남성 체포…공범까지 살해

[아시아경제 이정윤 기자] 평소 알고 지내던 50대 여성을 살해한 후 차량 트렁크에 시신을 유기한 50대 남성이 경찰에 검거됐다. 이 남성은 범행을 도운 공범까지 살해해 시신을 유기한 것으로 조사됐다.

6일 경찰에 따르면 인천 미추홀경찰서는 강도살인과 사체유기 등 혐의로 50대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있다.

A씨는 이달 4일 오전 미추홀구 한 건물에서 50대 여성 B씨를 살해하고 금품 수백만원을 빼앗은 혐의를 받는다.

B씨의 남편은 지난 3일 오전 6시 30분께 인천시 남동구 자택에서 아내를 마지막으로 봤으며 그의 딸이 다음 날 오후 7시 9분께 경찰에 실종 신고를 한 것으로 알려졌다.

A씨를 유력한 용의자로 특정한 경찰은 전날 오후 6시 30분께 그를 체포했다. A씨로부터 자백을 받은 경찰은 1시간 뒤 미추홀구 수인분당선 인하대역 인근에 있는 지상 주차장 내 B씨 차량 트렁크에서 그의 시신을 발견했다.

경찰은 또 이날 오전 피의자 조사 전 면담 과정에서 A씨로부터 "공범도 죽여 을왕리에 버렸다"는 진술을 확보하고 인천시 중구 을왕리 인근 야산에서 40대 남성 C씨의 시신을 찾았다.

A씨는 평소 B씨와 알고 지낸 사이였으며 경찰은 이들의 정확한 관계를 확인하고 있다. 아울러 C씨는 직접 B씨를 살해하지는 않았으나 그의 시신을 유기할 때 A씨를 도와준 것으로 조사됐다.

경찰은 지난 5일 오전 C씨가 숨진 것으로 보고 A씨가 범행을 도와준 공범인 그를 왜 살해했는지도 수사하고 있다.

또 국립과학수사연구원에 B씨와 C씨의 시신 부검을 의뢰하는 한편, A씨를 상대로 정확한 범행 동기 등을 추가로 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.

