경상국립대 한승훈 교수, 한국동력기계공학회 우수논문상 수상

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대는 해양과학대학 기계시스템공학과 한승훈 교수가 한국동력기계공학회가 학술적 가치가 뛰어난 연구논문 발표로 국내 동력기계 산업 분야에 기여한 연구자에게 수여하는 ‘2021년 우수논문상’을 수상했다고 6일 밝혔다.

한국동력기계공학회는 지난 2~3일 경주 화백컨벤션센터에서 열린 추계학술대회에서 지난 1년 동안 발표된 논문 가운데 ‘300kW급 선박용 디젤엔진 저배압 미세먼지저감 전기집진장치 설계’를 우수논문으로 선정했다.

이 연구는 해양수산과학기술진흥원의 지원을 받아 ‘선박 배출 미세먼지 통합저감기술개발사업-저배압 미세먼지 전기집진 복합장치 개발’에 따라 수행했다.

한승훈 교수는 선박기계 및 제어기계(해양수산) 분야의 전문가로서 한국연구재단이 지원하는 ‘친환경 LNG 선박용 배기가스 후처리장치 개발’, 한국석유관리원이 지원하는 ‘바이오선박유 해상실증 기술개발에 관한 연구’를 수행하고 있다.

한승훈 교수는 “경상국립대학교가 해양수산 분야에 중추적인 역할을 담당하도록 많은 지원을 부탁드리며, 앞으로도 해양수산 분야의 국가 발전에 기여하는 실증적 연구 활동에 더욱 매진할 것이다”고 소감을 말했다.

