동의대 교육성과관리센터 김보성 소장, 한국감성과학회 우수 포스터 발표상 수상

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의대 교육 혁신처 교육성과관리센터 김보성 소장은 지난 달 26일 국제 학술대회 ICES 2021에서 우수 포스터 발표 상을 받았다.

ICES 2021(International Conference on Emotion and Sensibility 2021)은 한국 감성학회가 주관했다.

발표논문은 ‘Exploring the Representative Emotional Characteristics of Daejeon Skyroad Design Evaluation Items’이다.

논문은 미디어 파사드인 대전 스카이로드의 대표적인 감성 평가 항목을 탐색했다.

논문에는 교신저자인 김 교수와 한양대 백영주, 김성훈 교수가 참여했다.

한국감성과학회는 2015년부터 2년 주기로 국제학술대회를 개최하고 있다.

한국과 일본, 중국, 싱가포르, 인도, 영국, 미국, 멕시코의 연구자가 ‘감성’을 키워드로 연구 성과를 공유하고 있다.

