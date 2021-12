檢, 성남시 대장동 실무 총괄자 소환

[아시아경제 배경환 기자] 성남시 대장동 개발 특혜·로비 의혹을 수사 중인 검찰이 당시 실무를 맡았던 성남시 관계자를 불러 조사를 진행 중이다. 윗선 개입 여부 등을 확인 중으로 다른 관련인들의 추가 소환 가능성도 있다.

6일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 이날 오후 김모 전 성남시 도시재생과장을 참고인 신분으로 불러 대장동 사업 의사결정 과정을 확인하고 있다.

김 전 과장은 2015년 4월께부터 1년 10개월여간 성남시 도시개발사업단 도시재생과장으로 근무하면서 대장동 도시개발구역 개발계획 수립, 변경, 실시계획 인가 등 실무를 총괄한 것으로 알려졌다.

이에 수사팀은 김 전 과장을 상대로 대장동 사업의 관리·감독 권한을 가진 성남시의 관여 여부는 물론 보고 및 결재 라인과 배당 설계 배경까지 조사한 것으로 전해졌다.

한편 수사팀은 지난 3일 성남도시개발공사 개발사업1팀 파트장을 맡았던 이모씨와 성남시에서 성남도개공을 관리하던 당시 예산법무과장 문모씨를 불러 조사한 내용을 바탕으로 공모지침서 및 사업협약서 작성 과정에 성남시 윗선의 관여가 있었는지 등을 살폈다.

