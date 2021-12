[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 마마무의 화사가 섹시 카리스마를 뽐내며 근황을 전했다.

화사는 최근 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 화사는 회색 반팔 티셔츠와 청바지 차림으로 편안한 매력을 발산하며 계단에 서있는 모습이다.

한편 화사는 지난달 24일 두 번째 싱글 ‘길티 플레저’(Guilty Pleasure)를 발매했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr