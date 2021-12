"음식 조절하라" '몸무게 갈등' 어머니에 흉기 휘두른 30대 아들 체포

경찰, 존속살해미수 혐의 적용 검토

[아시아경제 김소영 기자] 자신의 몸무게를 두고 갈등을 빚어온 60대 어머니에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 30대 아들이 경찰에 붙잡혔다.

6일 인천 계양경찰서는 특수상해 혐의로 A씨(30)를 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 8시50분께 자택인 인천시 계양구 한 빌라에서 어머니 B씨(68)에게 흉기를 휘둘러 가슴과 손목 부위를 다치게 한 혐의를 받고 있다.

그는 당시 실내 자전거를 타고 있던 어머니에게 집 안에 있던 흉기로 범행했다. 몸무게가 100㎏이 넘는 A씨는 건강을 우려해 음식을 조절해서 먹으라고 한 어머니와 평소 갈등을 빚어왔던 것으로 조사됐다.

A씨는 아버지의 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 현행범으로 체포됐다. A씨는 경찰 조사에서 어머니가 자신을 무시한다고 생각해 범행했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 어머니를 살해하려고 했던 것으로 보고 A씨에게 존속살해미수 혐의를 적용할 계획이다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr