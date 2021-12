부산교육청, ‘2021 미래 담는 부산교육 한마당’ 개최

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시교육청은 오는 7일부터 10일까지 ‘2021, 미래를 담는 부산교육 한마당’ 행사를 연다.

행사는 ‘지금 여기서 토닥토닥, 내일로 뚜벅뚜벅’이라는 슬로건으로 열린다.

슬로건은 교육공동체가 일구어낸 경험을 돌아보고 서로를 격려하며 미래를 향해 나아가자는 의미이다.

행사는 벡스코 현장과 온라인플랫폼에서 여는 마당·참여 마당·닫는 마당으로 운영한다. 교육공동체가 성과를 나누고 혁신 교육의 방향을 탐색하는 주제강연, 사례 나눔, 토크 콘서트, 포럼 등 여러 형식으로 진행된다.

7일 여는 마당에서는 김석준 교육감의 개회선언과 환영사 후 하남초 오케스트라의 맞이 공연, 광주교대 박남기 교수의 ‘미래 교육의 새 패러다임 스말로그 교육’ 주제강연이 진행된다.

7~9일 참여 마당에서는 성장터, 나눔터, 배움터, 공감터 등 4개 세션으로 나눠 33개의 대면 강좌와 9개의 비대면 강좌를 운영한다.

10일 닫는 마당에서는 연세대 정혜신 박사의 ‘위드코로나, 우리가 함께 준비하는 일상으로 회복’ 주제강연이 펼쳐진다. 장학사와 교사, 학부모, 마을 교육활동가와 ‘다 행복 교육지구와 마을 교육공동체 역할’에 대해 정책 톡톡 토크쇼를 한다.

행사는 기존의 부산 다 행복 교육한마당, 수업 나눔 축제, 교육 공감 콘서트, 전문적 학습공동체 정리단계 워크숍과 고교학점제·자율형 공립고·통합교육 연구학교 성과보고회를 통합해 운영한다.

김석준 교육감은 “행사는 교육공동체가 함께 배우고 성장하며 일상의 교육 회복을 위한 계기가 될 것”이라고 말했다.

