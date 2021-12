정부가 연말까지 오미크론 대응에 대한 방역역량 집중 입장을 밝히며, 방역패스 관련 협조를 당부한 6일 서울 구로구 신도림역에서 직장인들이 마스크를 착용하고 열차를 이용하고 있다./강진형 기자aymsdream@

