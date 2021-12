▲성낙직씨 별세(향년 77세), 강용규(인천국제공항공사 기획조정실장)씨 빙부상=5일(일) 별세, 빈소 동아대학교병원 장례식장 특3호실 (부산 서구 대신공원로 26), 발인 7일(화) 오전 8시, 장지 부산영락공원, 051-256-7070.

