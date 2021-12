'특실 입원' 홍남기 아들 특혜 의혹에 "국민 생사보다 내 자식이 먼저냐" 김진태 일침

김진태 "의혹 당사자는 직무에서 배제해야"

여권서도 "의혹에 대해 빨리 사과해야"

[아시아경제 윤슬기 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관 아들의 '서울대병원 특혜 입원' 논란을 두고 국민의힘 '이재명 비리검증 특별위원회' 위원장을 맡고 있는 김진태 전 의원이 "청탁과 특혜가 있었다면 청탁금지법 위반"이라고 목소리를 높였다.

김 전 의원은 5일 자신의 페이스북에 글을 올려 "국민들은 병실이 없어 코로나 걸려도 입원 못 하고 재택치료한다. 집안에 코로나균이 둥둥 떠다녀도 온 식구가 밖에 못나가고 집안에서 병균과 싸워야 한다"며 이같이 말했다.

앞서 KBS 보도에 따르면 홍 부총리의 아들은 코로나19 치료를 위해 일반 환자의 입원 진료를 받지 않는 서울대병원 감염내과 병실에 입원했다.

김 전 의원은 "홍남기 경제부총리 아들이 서울대병원 특실에 입원했다. 다리 통증이 있다는데 응급환자도 아니었다"며 "부총리가 서울대병원장에게 전화를 건 다음 병원장이 직원들에게 지시해 입원조치가 됐다고 한다"고 말했다.

그러면서 김 전 의원은 "자식 생각하는 부모 마음은 똑같다. 하지만 국민의 생사(生死)보다 내 자식 다리 아픈 게 먼저라면 고위공직자로 자격미달이다. 청탁과 특혜가 있었다면 청탁금지법 위반이다"면서 "코로나로 온 국민이 고통받고 있는 이 때 진상을 철저히 밝혀야 한다. 그때까지 기재부에 영(令)이 설 리 없다. 당사자는 직무에서 배제하는 게 좋겠다"고 밝혔다.

한편 이 의혹과 관련해 여권에서도 홍 부총리의 직접 해명이 필요하다는 목소리가 나온다. 신동근 더불어민주당 의원은 4일 자신의 페이스북에 글을 올려 "해명할 것이 있다면 해명하더라도 이런 의혹이 일어난 것에 대해 빨리 사과하기 바란다"라고 말했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr