김성희 마포구의회 행정건설위원장, 마포래미안푸르지오 입주민 감사패 받아

적극적인 소통과 민원해결 노력으로 단지 발전에 크게 기여

[아시아경제 박종일 기자] 마포구의회 김성희 위원장(국민의힘, 아현동·도화동)이 마포래미안푸르지오 아파트 입주민으로부터 감사패를 받았다.

김성희 위원장은 평소 현장을 직접 찾아다니며 주민의 애로사항을 적극적으로 해결해 왔다. 특히 아파트 단지 내 공덕지구대가 원활히 출동할 수 있도록 출입구 개설, 안전한 교통을 위해 도로 전면도색 공사, 초등학교 불평등 편성에 민원 제기 및 교육청과의 수차례 면담을 통해 과밀학급 문제 해결, 타 지역과의 갈등 시에도 적극적으로 분쟁 해결에 나섰다고 전해졌다.

마포래미안푸르지오 입주자대표회의 강무승 회장은 "김성희 위원장은 우리 아파트의 단지 발전에 힘써 주시고 특히 입주민의 민원 해소를 위해 정말 노력해주셨다"며 "살기좋은 아파트를 조성하는 데 크게 이바지하셨기에 입주자 모두의 감사한 마음을 모아 패를 드리게 됐다"고 취지를 설명했다.

김성희 위원장은 "주민 불편 해소를 위해 구의원으로서 당연히 해야 할 일을 했을 뿐인데 감사패까지 받게 돼 매우 뜻깊게 생각하며 더욱 무거운 책임감을 느낀다"며 "앞으로도 주거환경 개선과 주민편의 증진을 위해 입주민들과 폭넓게 소통하는 일을 게을리 하지 않겠다"고 소감을 밝혔다.

김성희 위원장은 제8대 마포구의회 의원으로 선출된 이후 활발한 의정활동을 펼쳐오고 있으며, 역량을 인정받아 후반기 행정건설위원장으로서 활약하고 있다. 김성희 위원장은 민원 현장에서 발로 뛰며 주민의 목소리를 청취하고 다양한 시각에서 문제점을 도출, 해결방안을 모색하는 현장밀착형 의정활동을 통해 지역사회 발전에 기여해 모범적인 지방의원의 사례로 남을 것으로 보인다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr