경북 포항시, ‘청하면 농촌중심지 활성화 사업’ 완공

문화복지센터·3.1운동 기념공원·소나무 숲길 조성



2017 농림부 신규 사업으로 58억6000만원 투입

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 포항시가 3일 ‘청하면 농촌중심지 활성화 사업’ 준공식을 열었다.

청하면 농촌중심지 활성화 사업은 주민의 복지서비스 공간과 편의시설을 확충해 삶의 질을 높이고 지역 공동체를 활성화하기 위해 추진됐다.

2017년 농림축산식품부의 신규 사업으로 선정돼 올해까지 58억6000만원이 투입됐으며 청하문화복지센터 건립과 3·1 만세운동 기념공원과 쉼터, 소나무 숲길 등을 조성했다.

청하문화복지센터에는 체력단련실, 동아리방, 작은 도서관, 대강당, 소회의실 등이 마련돼 부족했던 면민 복지회관 주민편의시설을 대체했다.

센터에서 열린 준공식에는 이강덕 시장을 비롯한 기관 단체장과 지역민이 참석해 사업 완료를 기념했다.

시는 청하면을 비롯해 흥해읍, 장기면, 죽장면에 농촌중심지 활성화 사업을 진행하고 신광면, 기북면, 대송면, 기계면에는 기초생활거점사업을 추진하고 있다.

이강덕 시장은 “청하면 활성화 사업으로 도심과 농촌의 교육·문화·복지 서비스 불균형이 해소되길 바란다”라며 “농촌중심지의 잠재력과 고유테마를 살린 다양한 사업으로 지역 경쟁력을 확보할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr