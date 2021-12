3일 서울 강남구 스타필드 코엑스몰 별마당도서관에 크리스마스 트리가 설치돼 있다. 러브 투게더를 테마로 꾸며진 크리스마스 트리는 코로나19 시기를 극복하고 소중한 가족, 연인, 친구들과 새로운 일상을 준비하자는 메시지를 담았다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.