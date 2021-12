신보 "신용보증·매출채권보험 통계, 국가통계 승인"

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금은 ‘신용보증·매출채권보험통계’가 통계청으로부터 ‘국가통계’로 승인되었다고 3일 밝혔다.

‘신용보증·매출채권보험통계’는 신보에서 수행하는 신용보증·매출채권보험 사업을 통해 수집되는 데이터로 작성하는 통계다. 신용보증통계(보증잔액·업체 수·산업정보·기업정보), 신용보증기업생멸통계(보증지원기업 생존율 및 소멸률 등), 매출채권보험통계(매출채권보험 관련 업체 수·인수잔액·업종·업력) 등으로 구성돼 있다.

해당 통계는 신보가 관련 업무를 시작한 이후부터 최근 연도까지 매해 작성된다. 내년부터 매년 5월 공표할 예정이다.

신보는 자체적으로 생산·수집한 데이터를 적시에 제공하고 공공자원으로 활용가치를 높이기 위해 지난 10월 국가통계 승인을 신청했다.

신보 관계자는 “향후 공공데이터 개방에 대한 다양한 수요에 발맞춰 더 의미 있고 유용한 통계를 추가 발굴 및 개발해 공개할 예정”이라면서 “국가승인통계를 매개로 통계청과의 다각적인 협력을 통해 데이터 경제를 선도하겠다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr