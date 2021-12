[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 고객 신분증을 도용해 억대 대출을 받은 휴대폰 대리점 직원이 경찰에 붙잡혔다.

부산 기장경찰서는 정보통신법 위반 등 혐의로 A(30대, 남) 씨를 구속했다고 3일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 자신이 운영 중인 부산 기장군 한 휴대폰 대리점에서 고객 4명을 상대로 지원금 지급 등을 핑계로 받은 신분증을 복사해 지난 8월부터 10월까지 휴대폰을 무단 개통한 뒤 비대면 대출신청을 통해 2억2000만원을 대출받은 혐의를 받고있다.

현재까지 접수된 피해는 4건이나 경찰은 여죄가 더 있을 것으로 보고 수사 중이다.

