합천 자원봉사협의회, 경상남도 자원봉사상 수상

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 자원봉사협의회는 ‘제31회 경상남도 자원봉사상’을 수상했다고 3일 밝혔다.

이번 경상남도 자원봉사상은 1991년부터 자원봉사 활동을 통해 이웃사랑 실천과 지역사회 발전에 공헌한 자에 대해 수여하는 도내 최고 권위있는 상이다.

합천군 자원봉사협의회는 1997년 5월, 17개 읍면 360여 명의 회원으로 발족해 지난 24년 동안 9000여회 넘는 봉사활동으로 지역 내 자원봉사 활성화를 위한 구심점 역할을 충실히 수행하며 자원봉사 활성화 및 주민들의 복지향상에 크게 이바지한 봉사단체이다.

이정임 협의회장은 “각자의 생업으로 바쁜 와중에도 따뜻한 마음을 가지고 한마음 한뜻으로 활동에 참여해 준 회원들 덕분에 이번 자원봉사상을 받게 됐다”며 “회원들과 함께 기쁨을 나누겠다”고 소감을 밝혔다.

