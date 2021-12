美·EU "中 대만해협 일방행위 등 우려스런 행동 늘고 있어"

[아시아경제 이현우 기자] 미국과 유럽연합(EU)이 고위급 협의 후 발표한 공동발표문을 통해 중국이 남·동중국해와 대만해협에서 일방적이고 우려스러운 행위를 하고 있다며 우려를 표명했다.

2일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 이날 웬디 셔먼 미 국무부 부장관과 스테파노 사니노 EU 대외관계청(EEAS) 사무총장은 워싱턴DC에서 '제2차 미-EU 중국 대화'를 개최한 뒤 공동 언론 발표문을 공개했다. 해당 발표문에서 양측은 남·동중국해와 대만해협에서 이뤄지는 중국의 이 같은 행위가 지역의 안보와 평화를 약화시키고 미·EU 모두의 안보와 번영에 직접적 영향을 초래한다고 비판했다.

양측은 이와함께 국제법을 위반하고 미·EU의 공동 가치 및 이익에 어긋나는 중국의 우려스러운 행동이 늘어나고 있는 상황에 대해 논의했다. 중국 신장과 티베트 등지에서 벌어지는 인권유린과 홍콩의 민주주의 및 자율성 약화도 논의 대상이었다고 미 국무부는 전했다.

셔먼 부장관과 사니노 사무총장은 경제적 강압 대응과 공급망 강화 및 다변화, 경제·기술적 회복탄력성 구축 등의 중요성에 대해서도 뜻을 모았으며 규범에 기초한 국제질서 유지를 위해 긴밀한 협력을 계속하기로 했다. 아울러 중국이 배후인 허위정보의 유포와 관련해서도 정보공유를 심화하기로 했다.

앞서 대중 대응 협력에 초점을 둔 '미-EU 중국 대화'는 지난 5월 벨기에 브뤼셀에서 첫 회의를 하고 안보, 인권, 경제, 다자주의 등 6가지 분야에 대한 실무그룹을 구성했다. 국무부 당국자는 전날 브리핑을 통해 "지난 5월 1차 회의 때보다 강력한 성명이 나오고 훨씬 더 광범위하고 구체적인 주제를 다룰 것으로 예상한다"고 밝혔다.

하지만 중국 내부에서는 EU가 미국의 대중국 정책을 무조건 따르지는 않을 것이란 분석도 나오고 있다. EU 회원국들은 중국과의 무역·경제 관계에 따라 서로 다른 대중국 정책을 취하는 만큼 협력과 갈등 속에서 균형을 이뤄낼 것이라는 설명이다. 추이훙젠 중국국제문제연구원 유럽연구소장은 중국 관영매체 글로벌타임스와의 인터뷰에서 "유럽이 원하는 것은 미국과의 긍정적인 교류와 상호작용"이라며 "유럽은 자신들의 견해와 이익이 존중돼야 한다고 생각하기 때문에 단순히 미국을 따르기보다는 미국과 타협하게 될 것"이라고 밝혔다.

