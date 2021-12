경북 포항시장학회, 2차 이사회서 흔들리지 않는 지원 약속

2022년도 장학생 선발, 8억원 지원

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 포항시장학회가 지난 2일 2021년도 제2차 이사회를 열었다.

이사회에서는 장학회 운영 전반에 대한 보고가 있었고 기본재산편입계획(안), 제2회 추가 경정 예산(안), 서울·포항 학사 상가 임대차 재계약, 포항시장학회 운영 규정 일부개정(안), 포항시장학회 인사 규정 일부개정(안), 2022년도 사업계획(안) 승인 등을 논의했다.

장학회는 2022년도 장학생 선발 계획을 승인해 지역 우수 학생에게 8억원 규모의 장학금을 지급하기로 마음을 모았다.

올해는 대학교 장학생과 체육 특기 장학생 440명에 6억6200만원의 장학금을 지급했고 이달에 고등학교 장학생을 선발해 지원할 계획이다.

서울·포항 학사의 오래된 시설을 개선하고 편의시설을 확충하는 안건도 승인해 입사생에게 더 안전하고 쾌적한 학습 환경을 제공하기로 했다.

이강덕 이사장은 “어떤 상황에서든지 지역 인재가 꿈을 꾸고 그 꿈을 이룰 수 있도록 계속해서 관심을 쏟고 성원을 보내자”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr