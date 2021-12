목포대 도서문화연구원, 전라남도문화재단과 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교 도서문화연구원(원장 홍석준)과 전라남도문화재단(대표이사 김선출)이 지난 2일 목포대학교 도서문화연구원 회의실에서 협력 네트워크 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

3일 목포대에 따르면 협약 내용에는 공모사업 또는 기획사업 추진 시 공동 기획 및 협력, 주요 정책·사업 관련 상호 자문, 지역 문화 전문인력 양성 협력을 비롯해 지역 문화 다양성 보전과 지속할 수 있는 발전을 위한 사업을 발굴, 추진하기로 했다.

전라남도문화재단은 전남 도민의 문화예술 활동을 지원하기 위해 문화예술 창작·보급 지원, 문화재 조사·연구 등 다양한 사업을 수행하고 있는 문화 전문 기관으로 전라남도 예술인 복지와 문화경제 선순환 생태계 조성을 위해 힘쓰고 있다.

홍석준 도서문화연구원 원장은 “전라남도문화재단과의 협약을 통해 전남의 섬과 해양 문화의 확산을 위한 다양한 사업을 추진하게 됐다”면서 “도서문화연구원이 진행 중인 인문한국플러스(HK+) 사업과 연계해 지역 문화 발전에 노력하겠다”고 말했다.

