강귀예씨 별세, 노창용·노용석·노삼석(㈜한진 대표이사) 모친상 = 3일, 양산부산대학교병원 장례식장 VIP 1호실(지하1층), 발인 5일 오전 10시, 055-389-0600

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr