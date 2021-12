수도권 모임 6명·식당도 방역패스…4주간 다시 거리두기 강화

[아시아경제 서소정 기자, 손선희 기자] 정부가 ‘단계적 일상회복(위드 코로나)’ 이후 빠르게 확산하고 있는 코로나19 유행을 통제하기 위해 오는 6일부터 4주 동안 사적모임 허용인원을 ‘수도권 최대 6인·비수도권 최대 8인’으로 축소한다. 접종증명·음성확인제(방역패스) 적용 대상도 식당·카페 등 대부분의 다중이용시설로 확대한다.

김부겸 국무총리는 3일 오전 정부서울청사에서 주재한 중앙안전재난대책본부 회의에서 "정부는 앞으로 4주간 방역의 둑을 탄탄히 보강하는 데 집중하겠다"며 이 같은 내용의 방역조치 강화방안을 발표했다.

이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 4944명으로 5000명대에 육박하고 위중증 환자도 736명으로 연일 최고치를 경신하면서 ‘사회적 거리두기’를 강화한 것이다. 다음 주부터는 식당·카페(미접종자 1인 예외), 영화관·PC방·스터디카페 등을 출입할 때 접종증명이나 음성확인을 해야 한다.

김 총리는 "일상에서 감염위험을 낮추기 위해 방역패스를 전면적으로 확대 적용하고자 한다"며 "식당과 카페를 포함한 대부분의 다중이용시설에 적용하며, 실효성 있는 현장 안착을 위해 1주일의 계도기간을 둘 것"이라고 밝혔다. 정부는 방역패스 확대 시행과정에서 영세업체에 가중되는 전자출입명부 설치 비용 부담을 줄이는 방안도 관계 부처 간 논의를 거쳐 마련할 계획이다.

청소년 대상으로 하는 방역패스 적용은 내년 2월부터 실시한다. 김 총리는 "오늘 이후로도 정부는 모든 방역상황을 수시로 평가하면서 필요할 경우 언제든지 보다 강력한 방역강화 조치를 그때그때 신속하게 취해나갈 것"이라고 강조했다.

김 총리는 "현재 코로나19를 막아낼 수 있는 가장 든든한 방어벽은 백신이다. 고령층 3차 접종과 청소년 기본접종이 방역의 키를 쥐고 있다"며 접종 참여를 당부했다. 이어 기업 등에는 "업종별, 분야별 방역수칙을 철저히 지키고 연말까지는 재택근무 등을 최대한 활용해 감염 확산의 위험을 조금이라도 줄여 주실 것을 요청드린다"고 했다. 정부는 이날부터 한달 간을 ‘특별방역점검기간’으로 운영한다.

