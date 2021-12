화이자 CEO "코로나19 백신 매년 맞아야 할 것"

[아시아경제 이춘희 기자] 화이자 최고경영자(CEO)가 앞으로 당분간은 매년 코로나19 백신을 맞아야 할 것이라고 내다봤다.

앨버트 불라 화이자 CEO는 2일(현지시간) 코로나19 바이러스로부터의 보호 수준을 매우 높게 유지하려면 코로나19 백신의 매년 접종이 한동안은 필요하다고 밝혔다. 이 발언은 전파력과 면역회피력이 기존 변이보다도 훨씬 높을 것으로 추정되는 오미크론 변이가 나타나기 전에 한 것이다.

불라 CEO는 베타 변이와 델타 변이에 대응해서 백신을 개량했다고 말했다. 이에 더해 화이자는 현재 오미크론 변이에 대한 대응 작업도 진행하고 있다.

그는 팬데믹(세계적 대유행)을 통해 화이자가 폭리를 취했다는 비판에 대해서는 "중요한 건 백신이 수백만명을 살렸단 점"이라며 "세계 경제에서 수조달러를 아껴줬다"고 강조했다.

화이자는 올해 말까지 30억회분에 달하는 백신을 공급하고, 내년에도 40억회분을 공급할 계획이다. 불라 CEO는 "내년에는 각 나라들이 필요한 만큼 백신을 갖게 될 것"이라고 전했다.

한편 우리 방역 당국도 이날 얼마나 더 백신을 맞아야 할지 불확실하다며 앞으로 추가접종(부스터샷)이라는 용어 대신 ‘3차 접종’을 사용하겠다고 밝혔다.

정은경 질병관리청장은 이날 오후 정례브리핑에서 "아직 코로나19 백신을 몇 번 맞아야 기본접종이 완성되는지에 대한 불확실성이 있는 상황"이라며 "접종 횟수로 표현하는 것이 국민들이 기억하기도 편리하고, 이후 진행되는 추가접종 등에 대한 관리 부분들을 고려해서 3차 접종이라는 용어를 사용하도록 하겠다"고 설명했다.

