함창환 전남도의회 수석전문위원, 사랑의열매에 200만원 전달

‘한국공공복지대상’ 공공복지 전문성 개발분야 유공자 선정 부상 지정 기탁

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남사회복지공동모금회(회장 노동일·전남 사랑의열매)는 전남도의회 보건복지환경위원회 소속 함창환 수석전문위원으로부터 200만 원의 성금을 전달받았다고 2일 밝혔다.

함 수석은 한국사회복지공제회가 주최하고 한국사회복지행정연구회가 주관하는 ‘제4회 한국공공복지대상’에서 공공복지 전문성 개발분야 유공자로 선정돼 부상으로 받은 상금을 전달했다.

성금은 전남 사랑의열매가 추진하고 있는‘우리동네 복지기동대’운영사업에 사용될 예정이다.

함 수석은 1991년 전남도 사회복지전문요원 1기 출신으로 면사무소에서 출발해 군청, 도청, 중앙부처인 보건복지부에서까지 근무한 보기 드문 경력을 가진 전남도청 최초의 사회복지직 공무원이기도 하다.

그동안 국민제안으로 건의한 내용이 정책에 반영돼 국무총리표창을 받은 것은 물론 장애인 복지증진 유공자로 선정돼 대통령표창도 받았다.

또 ‘사회복지공무원이라서 행복합니다’라는 책을 출판해 기 드물게 3쇄까지 시판되고 있다.

이 책은 지금도 신규 사회복지공무원에게 복지업무를 이해하고 공무원의 자세를 가다듬는 지침서처럼 활용되고 있다.

함 수석은 “다른 동료들보다 잘하거나 모범이 될만한 사람도 아닌데 이런 큰 상을 받게 돼 영광이다”며 “‘한국공공복지대상’ 수상이 부끄럽지 않게 더 열심히 하겠다”고 밝혔다

노동일 전남 사랑의열매 회장은 “날씨가 차가워 지는데 따뜻한 소식을 전하게 돼 반갑다”며 “도민들의 정성이 모여 사랑의 온도탑을 가득 채울 수 있는 연말연시가 되기를 바란다”고 말했다.

