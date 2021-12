불안한 전면등교…최근 일주일 학생 확진자 하루 평균 485명

전주 대비 하루 평균 86명 증가

하루 평균 확진자 500명대 근접

수도권이 비수도권의 2.74배

[아시아경제 한진주 기자] 최근 일주일 간 코로나19 학생 확진자 수가 하루 평균 500명대에 근접하며 역대 최대치를 경신했다.

2일 교육부에 따르면 지난달 25일부터 이달 1일까지 7일간 발생한 전국 유치원과 초·중·고등학교 학생 확진자는 3394명, 하루 평균 484.9명이다.

11월22일 전면등교 시행 이후 학생 확진자가 급증하면서 역대 최대 확진 규모를 연이어 경신하고 있다. 직전주인 지난달 18~24일(398.6명)보다 하루에 86.3명씩 확진자가 늘어난 것이다.

권역별 일 평균 확진자 수는 수도권에서 355.3명, 비수도권에서 129.6명이다. 수도권이 비수도권의 2.74배에 달한다.

지역별 학생 확진자 수는 ▲경기 1243명 ▲서울 973명 ▲인천 271명 ▲경남 130명 ▲부산 119명 ▲대구 110명 ▲경북 92명 ▲충남 82명 ▲제주 75명 ▲대전 55명 ▲광주 53명 ▲광주 52명 등이다.

같은 기간 교직원 확진자 수는 38.9명이다. 수도권에서는 24.9명, 비수도권에서 14.0명이 확진됐다.

대학생 확진자 수는 일주일 간 355명으로 하루 평균 50.7명, 대학 교직원은 53명으로 일 평균 7.6명이다.

교육부와 질병청은 지난 1일 안정적인 전면등교를 위해 소아·청소년 백신 접종 참여를 호소하기도 했다. 백신 접종률을 끌어올리기 위해 추가 사전예약을 받고 접종기한을 내년 1월 22일로 연장했다.

오는 13일부터 24일까지 2주간을 ‘집중 접종 지원주간’으로 정하고 이 기간 희망 학교를 대상으로 보건소 접종팀의 방문 접종 등 학교 단위 백신 접종을 시행하기로 했다.

단계적 일상회복에 돌입한 이후 지역사회 감염이 증가하면서 소아·청소년 코로나19 발생률이 11월 1주 기준 10만명당 7.7명에서 4주에는 9.1명으로 증가했다. 소아·청소년 확진자 비율도 ▲9월 6.1%(3630명) ▲10월 9.1%(4837명) ▲11월30일 기준 8.0%(6613명)다.

교육부는 비상계획이 발동되면 1단계로 과대학교·과밀학급에서 2/3까지로 학교 밀집도를 낮춘다. 2단계로 초3~6학년은 3/4만 등교하고 중·고교는 2/3만 등교하도록 학교 밀집도 조정을 나머지 학교로 확대 적용한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr