고창군 ‘희망2022 나눔 캠페인’ 출범

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군(군수 유기상)은 2일 군청 광장에서 ‘희망2022나눔캠페인’의 시작을 알리는 출범선포식과 모금 목표 달성을 위한 ‘사랑의 온도탑’ 제막식을 가졌다고 밝혔다.

‘나눔, 모두를 위한 사회백신’라는 주제로 62일간 진행되는 이번 캠페인은 지속되는 코로나19의 영향으로 인한 경기 침체를 고려해 캠페인 기간을 단축(내년 1월 31일)하고 목표액도 전년도와 동일한 3억원의 일반성금 모금을 목표로 잡았다.

출범식은 나눔 유공자 포상, 캠페인 1호 성금 전달식과 코로나19의 빠른 종식과 일상으로의 회복을 기원하는 ‘희망풍선 흔들기’ 순으로 진행됐다.

꾸준한 나눔과 기부로 군민들의 귀감이 된 ㈔대한한돈협회 고창군지부(지부장 이동완)와 참바다영어조합법인(대표 김종학)에서 나눔유공 표창을 받았다.

각각 개인, 단체, 시설, 기업을 대표하는 1호기부자로 대산면에서 친환경 쌀을 생산하는 조충웅씨가 20만원을 기부했다.

지난해 500여명의 회원들과 3500시간의 다양한 봉사활동을 전개한 고창고창소방서 의용소방대연합회(회장 이상근)에서 자원봉사시간 환산금 기부제를 통해 100만원의 환산금을 기부했다.

또 고창종합병원이 올해에도 직원들의 정성을 모아 1239만1030원을 기부해 사랑의 온도를 높였다.

나눔 캠페인 참여는 전북사회복지공동모금회의 전용계좌, 각 언론사의 사랑의 계좌, 또는 군청 및 각 읍·면 맞춤형복지팀을 통해 현금 및 현물기부를 할 수 있다.

유기상 군수는 “코로나19로 다들 어려운 상황이지만 따뜻한 나눔으로 희망을 전파하기 위해 사랑의 온도탑을 다시 세운다”며 “추워지는 날씨만큼이나 어려운 이웃들을 먼저 생각하고, 아름다운 손길이 어려운 이웃들에게 큰 힘이 될 수 있게 군민들의 많은 참여를 당부드린다”고 말했다.

고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr