함평군 ‘전자앨범’으로 추억여행 선물 눈길

노인맞춤돌봄 서비스 대상 어르신 60명 지원





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 관내 저소득 독거어르신들에게 전자 앨범으로 잊지 못할 추억여행을 선물해 눈길을 끈다.

2일 군에 따르면 관내 노인맞춤돌봄 서비스 대상 어르신 60명을 선정해 가족, 친지의 사진을 담은 전자앨범 지원 사업을 추진했다.

이번 사업은 코로나19 장기화로 타지에 거주하는 가족들과 교류가 어려워진 어르신들을 위해 가족사진을 담은 전자 앨범을 지원함으로써 우울감 등을 겪는 어르신들의 심리방역 지원을 위해 마련됐다.

특히, 전자 앨범은 설치와 사용이 편리해 스마트폰이 익숙하지 않은 어르신들도 언제든지 손자녀 등 그리운 가족들의 사진과 영상을 볼 수 있을 것으로 기대된다.

이상익 군수는 “이번 사업이 홀로 사시는 어르신들의 우울감 해소에 도움이 되길 바란다”며 “내년에는 사업 지원 대상자를 확대해 더 많은 어르신이 마음의 안정을 되찾을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr