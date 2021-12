스마트시티·스타트업 전문가들 한 자리에…인천 송도서 7일 국제심포지엄

[아시아경제 박혜숙 기자] 세계적으로 주목받는 스마트시티이자 '한국판 실리콘밸리'를 표방한 인천경제자유구역 송도국제도시에서 한국과 프랑스의 스마트시티·스타트업 전문가들이 머리를 맞대고 관련 정책과 혁신 사례를 공유하는 국제심포지엄이 열린다.

인천경제자유구역청은 주한 프랑스대사관·한불상공회의소 등과 공동으로 오는 7일 송도에서 '스타트업을 통한 스마트시티 혁신'이란 주제로 '2021 인천경제자유구역 스마트시티 국제심포지엄'을 개최한다고 2일 밝혔다.

심포지엄은 프랑스 스타트업 육성정책인 '라 프렌치 테크'를 기획 추진한 플뢰르 펠르랭 프랑스 전 디지털경제부 장관의 특별 기조연설 등에 이어 ▲도시 계획과 정책 ▲지속가능한 스마트 도시 ▲스타트업 기술과 혁신 등 3개의 세부주제로 구성돼 진행된다.

세션 1에서는 한국과 프랑스 등 두 나라의 도시계획 정책과 성공사례 등을 논의한다.

이어 세션 2에서는 송도에 둥지를 튼 스탠포드 한국센터가 스마트시티의 지속가능성을 목표로 진행중인 다양한 연구 프로젝트들을 소개하고 스마트 모빌리티의 미래도 조명해 본다.

세션 3에서는 인천 스타트업파크와 프랑스 스타트업 육성기관인 '크리에이티브 밸리(Creative Valley)'가 참여, 양국 스타트업 육성 관련 각 기관의 역할에 대해 소개할 예정이다.

또 프랑스 진출을 희망하는 인천스타트업파크 소속 스타트업들과 한국 진출을 희망하는 프랑스 스타트업들의 피칭(사업소개)도 함께 공개된다.

인천경제청은 이번 행사에서 프랑스 기업들의 수출과 국제협력 지원을 담당하는 기관인 '비즈니스 프랑스'와 스타트업 육성 의향서도 체결할 예정이다.

심포지엄은 인천경제자유구역 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

