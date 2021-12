경북도, ‘메타버스 융합산업 클러스터’ 조성 … 확장현실·AI 시대 이끌겠다

XR 메타버스 제조·한글 AI 문화콘텐츠 융합 핵심

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상북도가 2일 ‘경북형 메타버스 추진 전략회의’를 열고 관련 핵심사업과 내년도 부서별 신규사업 추진 현황을 점검했다.

경북도는 메타버스 시대를 선도하겠다는 목표로 두 개의 메타버스 융합산업 클러스터를 조성하는 대형 프로젝트를 추진 중이다.

경북형 메타버스 사업은 ‘XR(확장 현실) 메타버스 제조’와 ‘한글 AI 문화콘텐츠 융합’을 주된 내용으로 메타버스 융합산업 클러스터를 조성하는 것을 핵심으로 한다.

도는 관련 전문가들과 기본구상안을 다듬은 후 정치권과 중앙부처에 건의해 이를 대선 과제에 포함하도록 요청할 방침이다.

‘XR 메타버스 제조’는 스마트 글라스 등 새로운 XR 디바이스와 데이터센터를 활용해 제조업을 혁신하는 차세대 스마트 팩토리 사업의 한 개념이다.

도는 메타버스 허브밸리와 XR 테크노 플레이스를 구축하고 전국에서 유일한 ‘XR 디바이스 개발지원센터’를 활용해 메타버스를 입힌 산업단지를 중심으로 주력 제조업의 경쟁력을 강화할 계획이다.

내년도 과학기술정보통신부가 추진할 ‘초광역권 메타버스 허브밸리 사업’에 도가 선정될 수 있도록 힘쓰고 있으며 국내 굴지의 기업들과 협력해 초거대 한글 AI 클라우드를 유치해 ‘한글 메타버스 콘텐츠 창업 클러스터’를 조성할 예정이다.

도는 앞서 지난 9월부터 경북형 메타버스 추진팀을 구성해 메타버스 지역 프로젝트를 집중적으로 구상했다.

관련 산업 육성방안과 국가산업단지 실증방안 마련 등을 중심으로 한 ‘메타버스 산업육성 연구’를 진행하고 있으며 올 연말쯤 구체적인 윤곽이 나올 전망이다.

지난달엔 싸이월드 제트와 메타버스 활용 정책서비스 제공 업무협약을 체결해 ‘경북도 미니홈피’를 만들어 도정 홍보와 정책서비스를 게시한다.

내년부터는 메타버스 경북 맵 구축, 독도 가상 체험, 메타버스 활용 골목상권 살리기 등 자체 사업도 시작한다.

강성조 행정부지사는 “메타버스에 대한 아이디어만 있으면 경북에서 창업하고 꿈을 펼칠 수 있는 모든 지원방안을 마련할 것”이라며 “행정은 물론 경제·산업·사회 전반에 메타버스 기술을 도입하고 융합해 경북을 메타버스 융합산업 중심지로 우뚝 세우겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr