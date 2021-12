[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산시가 2021년 지방자치단체 재정분석 평가에서 계획성 분야 ‘우수’에 선정됐다.

울산시는 자치단체 재정 운영에 대한 계획 능력 분야에서 우수를 받았다.

평가 결과 울산시는 해당연도 예산 총규모 대비 사고이월액·불용액 비율이 1.24%에 지방세입 편성 정확성이 93.24%였다.

울산시 관계자는 “지방재정 건전성과 효율화를 위해 지속해서 노력해 나가겠다”라고 말했다.

지방재정분석 평가는 전국 지방자치단체를 14개 유형으로 구분해 재정 현황과 성과를 종합적으로 분석·평가하는 지방재정 점검 제도이다.

평가는 행정안전부가 실시했으며 울산시는 특별교부세 특전 5000만원을 확보했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr