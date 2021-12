경기도 청년면접수당 17일까지 3차 모집…최대 30만원 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 오는 17일까지 '경기도 청년면접수당' 3차 대상자를 모집한다.

경기도 청년면접수당은 취업 면접 참여 청년에게 최대 30만원의 면접 활동비를 지역화폐로 지급하는 사업이다. 청년 구직자들이 구직활동에 전념할 수 있도록 경제적 부담을 덜어주고, 민간 기업의 면접비 지급 문화 확산을 위해 도입됐다.

대상자는 신청일 기준 주민등록상 주소지가 경기도인 만 18세 이상 만 39세 이하 청년으로 올해 취업 면접 경험자면 신청 가능하다.

현재 취업 여부와 상관없이 취업 면접 경험이 있으면 경기도 청년면접수당 홈페이지에 들어가 신청하면 된다. 신청일 기준 발급일이 1개월 이내인 주민등록등본과 면접확인서(또는 대체서약서와 면접증빙서류), 해당 채용 공고문 등을 구비하면 된다.

주 30시간 미만 단시간 일자리, 경기도외 사업장(해외기업 포함) 면접 응시 경험자도 신청할 수 있다. 다만 경기도 청년면접수당과 유사 사업인 ▲실업급여 ▲고용노동부 구직활동지원금 ▲경기여성취업지원금 ▲취업성공패키지 1유형 ▲청년구직자 교통비 지원사업 등의 참여자는 신청이 불가하다.

신청자의 거주지, 면접 응시 여부 등의 제출 서류 검수 과정을 거쳐 선정자에게는 경기지역화폐(지역 선택 가능)로 면접 1회당 5만원(최대 6회)의 구직활동비가 지원된다.

