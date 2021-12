경기도, 양주 회암사지 등 소실문화재 8곳 '복원 안내판' 설치

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 오랜 세월 속에 사라진 문화유산의 원형을 그림 또는 문자 등으로 형상화해 안내하는 '문화재 복원안내판'을 양주 회암사지 등 8곳에 설치했다.

경기도는 코로나19 극복을 위한 문화유산 향유 정책의 하나로 문화재 원형이 훼손되거나 닳아 없어진 8곳을 선정해 복원안내판을 제작 및 설치하는 작업을 지난 5월부터 시작해 최근 마무리했다고 2일 밝혔다.

안내판 설치 대상 문화재는 ▲양주 회암사지 ▲고양 벽제관지 ▲여주 파사성 ▲연천 유엔군 화장장 시설 ▲안성 죽주산성(포루 터) ▲안양사귀부 ▲안양중초사지삼층석탑 ▲가평 월사집목판 등이다.

양주 회암사지는 고려 충숙왕 때 원나라에서 들어온 인도 승려 지공이 지은 사찰인 회암사가 있던 자리다. 회암사는 고려 말기부터 조선 중기까지 전국 최대 규모를 자랑했으나 불교계 쇠퇴와 함께 폐사했다. 이에 도는 문헌 검토 및 전문가 자문ㆍ감수를 거쳐 과거 회암사 원형을 그림으로 제작해 관람객들이 회암사지 전경과 함께 즐길 수 있도록 했다.

도는 신라시대 지어져 임진왜란 때 승려 의엄이 승군을 모아 성을 늘려 쌓은 여주 파사성, 한국전쟁 당시 유엔군 전사자들이 화장된 연천 유엔군 화장장 시설도 복원안내판을 통해 원형에 가깝게 구현했다.

김진기 도 문화체육관광국장은 "관광객들이 훼손된 문화재의 원형을 간접 체험하면서 문화재 이해도를 높이고, 보다 친근하게 다가갈 수 있을 것"이라며 "문화유산의 역사적 중요성과 가치를 높인 이번 복원안내판의 의의가 깊다. 앞으로도 우리의 소중한 문화유산을 널리 알리고 활용할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

