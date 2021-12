GM-포스코케미칼 맞손…북미에 첫 양극재 생산공장 만든다

[아시아경제 권재희 기자] 미국의 자동차업체 제너럴모터스(GM)가 전기차 배터리 핵심 소재인 양극재 생산을 위해 한국의 포스코케미칼과 손잡았다.

GM은 이번 합작법인 설립을 통해 전기차 배터리의 핵심 소재를 안정적으로 확보할 수 있고, 포스코케미칼은 해외에 첫 양극재 공장을 설립한다는 의미가 있다.

1일(현지시간) CNBC에 따르면 GM은 포스코케미칼과 이같은 내용을 담은 계약서에 서명했고, 곧 최종 계약을 체결할 예정이다.

합작법인은 오는 2024년 북미에 공장을 열 계획으로, 이 곳에서는 전기차 배터리 셀 원가의 40%를 차지하는 양극재를 만들게 된다.

GM은 구체적인 투자 계획 및 규모에 대해서는 밝히지 않았다. 공장이 들어설 위치에 대해서는 내년 초 발표할 것이라고 덧붙였다.

최근 자동차업체들은 비용을 줄이고 공급망 중단 위험을 낮추기 위해 전기차 배터리 공급망을 통합하기 위해 노력하고 있다. GM과 포스코케미칼의 합작법인 설립도 이같은 노력의 일환으로 해석된다.

GM의 글로벌 제품개발 및 구매 공급망 담당 부사장 더그 파크스은 "이는 GM과 포스코케미칼 모두에게 상당한 투자가 될 것"이라고 밝혔다.

