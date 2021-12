서울시농수산식품공사 강서지사, 겨울철 화재예방 및 옥외난로 안전사용 캠페인

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호) 강서지사는 11월30일 겨울철 화재예방 안전 캠페인을 실시했다.

이번 캠페인은 강서시장 전역을 대상으로 진행, 코로나19 상황을 고려해 참가자 집합 없이 담당구역별로 진행됐다.

공사 직원들은 화재예방 홍보물과 코로나19 예방을 위해 KF94 마스크 3매를 점포별로 배포, 유통인들에게 겨울철 화재 사고 예방과 더불어 시장 내 코로나19 확산 방지를 위해 마스크 상시 착용 등 방역 수칙 준수를 당부했다. 또 옥외난로 안전사용에 대한 안전점검도 진행했다.

임재근 시설관리팀장은 “추위가 시작되는 초겨울에 안전사고가 많이 발생하는 만큼 화재예방 및 시설물 점검 철저로 사고 없는 안전한 강서시장이 되도록 하겠다”고 밝혔다.

