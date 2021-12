[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 경산시가 1일 ‘희망 2022 나눔 캠페인’ 출범식을 했다.

‘나눔, 모두를 위한 사회 백신’이라는 표어로 이달 1일에서 이듬해 1월 31일까지 62일간 아려운 이웃을 돕는 성금 모금 운동을 펼친다.

시는 길거리 캠페인, 홍보물 배부, 비대면 모금 등 다양한 방법으로 기부문화에 대한 시민 이해도를 높이고 적극적인 나눔 참여 분위기를 조성할 계획이다.

출범식에는 최영조 시장, 박미정 공무원노동조합 위원장, 김경화 여성단체협의회장, 김세준 경산시 사랑의 열매 나눔봉사단장 등이 참석했다.

최영조 시장은 “코로나19 장기화로 모두가 지치고 어렵지만 나눔이 사회 백신으로 작용해 어려움을 이겨내길 바란다”라며 “소외된 이웃에게 온정을 전하며 희망을 주는 경산이 될 것”이라고 말했다.

