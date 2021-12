"29개월 딸 소고기 먹인다고 모더나 맞은 남편, 4일만에 사망" 靑 청원

[아시아경제 나예은 기자] 45세 남편이 모더나 백신 2차 접종 후 나흘 만에 급성 심근경색으로 쓰러져 사망했다는 사연이 알려졌다.

지난달 30일 청와대 국민청원 게시판에는 '모더나 백신 접종 나흘 만에 세상을 떠난 제 남편, 제발 도와주세요. 너무 막막합니다'라는 제목의 청원이 올라왔다.

제주도에 사는 40대 주부라고 본인을 소개한 청원인은 남편 A씨가 지난달 19일 제주시 한 병원에서 모더나 2차 접종을 마쳤다고 소개했다. A씨는 접종 이튿날부터 컨디션이 좋지 않다고 느꼈지만 출근했다. 청원인은 "내가 할 수 있는 것이라곤 타이레놀을 챙겨주는 것 뿐이었다"고 말했다.

이후 백신 접종 나흘 째 되던 날 A씨는 운전을 하던 도중 갑작스럽게 심장 충격을 경험했고 그 자리에서 의식을 잃었다. A씨는 급히 제주 시내 대형 병원으로 이송됐고 의식을 되찾아 수술대에 올랐지만 끝내 사망했다.

사인은 급성 심근경색이었다. 청원인은 "남편은 평소 건장한 체격에 앓고 있던 기저질환도 없는 건강한 40대 남성이었다"며 "그런데 심근경색으로 사망했다. 그것도 백신을 맞고 나흘 만에 이럴 수가 있느냐"고 호소했다.

청원인은 "남들보다 늦게 꾸리게 된 가정인 만큼 누구보다 행복하게 살고자 노력하며 살아왔다"면서 "남편은 딸아이 소고기 한 번 더 먹인다고 백신 맞고도 다음 날 일하러 나갔다. 구멍 난 양말 신으면서도 그날 괜찮다고 출근했는데, 주검이 돼 돌아왔다"고 목소리를 높였다.

이어 "남편이 사망한 그 날, 어린이집에서 아이를 데리고 헐레벌떡 병원으로 달려갔다. 당장 남편을 만나게 해 달라고 울고불고 소리쳤지만, 영영 남편을 볼 수 없었다"고 털어놨다.

청원인은 남편 사망 이후, 질병관리청 조사가 흐지부지됐고 어떠한 후속 조치도 없었다고 주장했다. 그는 "뉴스를 보면 백신을 맞고 사망했다는 기사가 이어지는데, 남편도 그중 한 명일까"라며 "정부는 그냥 남편을 그 사람 중 한 명으로 치부하고 넘어가지 않겠나. 누구보다 건강했고 성실했던 한 남성의 죽음, 그리고 파탄 나버린 가정, 정부의 말처럼 정말 백신하고 상관이 없는 건가"라고 말했다.

그러면서 "시간을 돌릴 수 있다면 백신을 맞지 말라고 하고 싶다"며 "우리 아기는 아빠가 우주였고 전부였다. 그만큼 딸에게 최고였던 남편이다. 아직도 믿기지 않고, 아직도 귓가에는 매일같이 '아기 자? 일 다녀올게. 쉬고 있어'라는 남편의 목소리가 맴돈다"고 덧붙였다.

