“비상! 고병원성 AI가 온다” … 김해시, 26일까지 ‘위험주의보’ 발령

철새도래지·방역취약지역 차량 순회 소독



병원균 발생 시 가금·부산물 등 전면 금지

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 김해시가 지난달 29일부터 오는 26일까지 김해 전역에 고병원성 조류인플루엔자(AI) 바이러스 위험주의보를 발령했다.

최근 경기 이천, 전라 나주와 부안, 충북 음성 등의 철새도래지와 나주, 음성, 전라 강진, 담양의 가금농장에서 고병원성 AI가 연이어 발생한 탓이다.

김해시는 공개업 수의사와 전담관을 동원해 매일 병원균의 발생 상황과 변동을 예측하고 이상증세가 발견되면 즉시 신고하도록 각 농가에 지도했다.

지난 10월 18일부터 내년 2월 말까지 겨울철 AI 방역 행정명령 10건과 공고 8건을 발동했고 지난달 3일부터는 농가의 방사 사육을 금지했다.

다른 지역에서 온 축산 관련 차량은 24시간 가동하는 축산종합방역소에서 차체를 소독한 뒤 농가에 출입하게 했다.

야생조류의 감염 최소화를 위해 한림면 화포천 철새도래지 인접도로에 축산차량 출입 통제구간을 운영하고 방제 차량 5대를 동원해 철새도래지와 방역취약지역을 매일 순회 소독한다.

시는 병원균 발생 시 닭, 거위, 칠면조 등 가금과 씨알, 분뇨 등 가금 부산물에 대한 관내 반입을 전면 금지할 방침이다.

시 관계자는 “농장 자체의 차단방역이 어느 때보다 중요한 시기”라며 “반드시 매일 농장 안팎과 축사 내부를 청소하고 출입 시 장화를 갈아신는 습관을 꼭 지키길 바란다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr