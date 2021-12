합창 모임서 13명 집단 감염…1일 광주 30명 신규 확진

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주지역에서 합창단원과 기확진자 중심으로 코로나19 감염이 확산하고 있다.

1일 광주광역시에 따르면 이날 오후 2시 기준 광주에서 30명이 코로나19 양성 판정을 받아 6315~광주 6344번으로 분류됐다.

북구 소재 목욕장(A)관련 1명, 동구 소재 여가모임 관련 13명, 타시도 확진자 관련 6명, 기확진자 관련 4명, 유증상으로 조사중인 6명이다.

북구 소재 목욕탕 관련 확진자는 지난달 17일 확진자 발생 이후 이날 1명이 더 추가돼 누적 총 17명으로 집계됐다.

이날 확진 판정을 받은 동구 소재 여가모임 관련 13명은 동구에서 운영하는 동구 합창단 단원들이다.

앞서 해당 합창단원 1명이 서구소재 의료병원 종사자로 확진 판정을 받아 뒤이어 진행한 합창단 단원 33명의 전수조사에서 14명이 추가로 확진판정을 받았다.

현재까지 합창단 관련 누적 확진자는 총 15명이며, 이들에 대한 정확한 감염경로는 조사 중이다.

이밖에 확진자들은 타시도 확진자와 동선이 겹치거나 가족, 지인 등 선행 확진자와 접촉해 확진된 사례로 분류됐다.

이와 함께 유증상 검사에서 확진된 1명은 서구 한 중학교 학생으로 확인 돼 이날 오후부터 현장 위험도 평가가 진행 중이다.

