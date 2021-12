광양시, 전라남도 시·군 자원봉사센터 평가 ‘우수상’ 수상

지역특성화 자원봉사프로그램 추진 등 자원봉사 활성화에 크게 기여

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 1일 전남도청 김대중강당에서 열린 ‘2021 전라남도 자원봉사 대회’ 시·군 자원봉사센터 평가에서 우수상을 수상했다고 밝혔다.

이번 평가는 자원봉사 인프라 확대, 자원봉사 연계협력 활성화, 지역특성화 프로그램 추진실적 등 5개 분야 10개 지표로 22개 시·군을 대상으로 실시했다.

시는 우수상 수상 외에도 아래와 같은 다양한 분야에서 수상의 영예를 안았다.

▲우수기업 현판 포스코 ICT

▲자원봉사유공자 표창 사랑나누기 봉사단 최영일

▲자원봉사유공자 표창 광양시 색동나무 봉사단 치위통 단장

▲전라남도 봉사왕 (사)광양시새마을회 강성우

▲이사장 감사패 인터랙트푸른비전봉사단

▲자원봉사유공자 표창 (사)반달문화원 광양지부 이수민 회장

▲자원봉사유공자 표창 중마112자전거 봉사대 한정숙

▲자원봉사유공 단체 우뢰징검다리봉사단

▲이사장 감사패 사랑나누기봉사단

김경호 부시장은 “나눔 실천으로 상을 받은 자원봉사자분들께 축하 인사를 드린다”며, “앞으로도 자원봉사 문화 확산에 힘써 주시길 바라며, 시에서도 자원봉사자분들이 더 빛을 발할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

