완주군, 장애인 편의시설 적정설치율 ‘으뜸’

전북장애인편의증진기술지원센터 발표, 적정설치율 61.9%로 전북 2위

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군의 장애인 편의시설 적정 설치율이 전북에서 높은 수준으로 조사됐다.

1일 완주군에 따르면 전북장애인편의증진기술지원센터가 지난 4월부터 9월까지 6개월 동안 도내 시·군 청사와 주민센터, 복지관, 박물관, 도서관 등 326개소를 대상으로 현장방문 조사에 나선 결과, 완주군의 적정설치율은 61.9%를 기록했다.

적정설치율이 60%를 넘어선 곳은 완주군과 진안군(62.1%) 등 단 2곳에 불과했고, 50%대가 8곳, 40%대 4곳 등으로 집계됐다.

전북 전체 적정 설치율(52.5%)과 비교할 경우 완주군의 적정율은 9.4%포인트나 높았다.

완주군의 부적정 설치율 역시 20.5%에 불과, 14개 시·군에서 가장 낮은 수치를 기록했다.

장애인 등 편의 증진법상 법적 설치기준에 근거해 진행한 이번 실태조사는 주출입구 접근로와 장애인 전용 주차구역, 주출입구 높이 차이 제거 등 매개시설부터 출입구와 복도·계단·승강기 등 내부시설, 대변기와 소변기·세면대 등 위생시설까지 전반적인 사항을 조사한 것이다.

특히 점자블록과 안내시설, 경보와 피난설비 등 안내시설은 물론 접수대 등 기타시설까지 5개 시설을 따졌으며, 대상 시설별로 설치해야 하는 편의시설의 구조와 재질 등도 함께 조사했다.

완주군의 조사대상이 24곳에 이르는 등 8개 군 지역 중에서 가장 많았음에도, 적정 설치율 최상위권을 기록한 것은 장애인 차별 금지와 인권 보호 등 실질적인 장애인 지원 정책에 나선 것이 주효했다는 분석이다.

완주군은 그동안 ‘자기실현을 위한 사회보장 기회 제공’을 장애인 복지의 기본방향으로 설정하고 장애인 차별과 편견 제거, 제도적 장치 마련과 직업재활, 일자리 확보, 치유와 돌봄 등 통합적 장애인 복지정책을 펼쳐 높은 호응을 이끌어내고 있다.

