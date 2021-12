[부고]송승윤(아시아경제 사회부 기자)씨 외조부상

▶이춘계씨 별세, 신월선씨 남편상, 이성경·점영·지현·유경·정은씨 부친상, 김동현씨 장인상, 김봉자씨 시부상, 송승윤(아시아경제 사회부 기자)씨 외조부상=1일 오전 10시20분, 부산성모병원 장례식장 5호실, 발인 3일 낮 12시, 안락공원. 051-933-7480.

