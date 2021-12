[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양군복지재단(이사장 강성남)은 최근 유담영농조합법인(대표 송진현)에서 노인복지시설 어르신들에게 전달해 달라며 표고버섯 5박스(100만 원 상당)를 전달했다고 1일 밝혔다.

송진현 대표는 “노인복지시설 어르신들에게 도움을 주기 위해 기부를 하게 됐다”며, “앞으로도 지역 내 어려운 이웃과 복지시설에 기부를 늘려나갈 생각이다”고 말했다.

강성남 이사장은 “어려운 시기에 소중한 나눔을 실천해 주신 유담영농조합법인에 감사드린다”며 “보내주신 따뜻한 마음은 어려운 이웃들에게 잘 전달하겠다”고 밝혔다.

