송영길, 황운하 논란에 "윤석열 지지자 훈계, 매우 오만하고 위험한 태도"

황운하 "尹 지지자 대부분 저학력·빈곤층·고령층"…논란 일자 사과

[아시아경제 허미담 기자] 황운하 더불어민주당 의원이 윤석열 국민의힘 대선후보 지지자를 비하하는 발언을 해 논란이 된 가운데 30일 송영길 민주당 대표는 "윤 후보를 지지하는 국민들을 비판하고 훈계하려는 자세는 매우 오만하고 위험한 태도"라고 지적했다.

송 대표는 이날 자신의 페이스북에 '윤석열 후보의 지지도가 높은 것은 우리 민주당이 반성해야 할 대목입니다'라는 제목의 글을 올려 이같이 말했다.

그는 "문재인 정부에서 검찰총장을 했던 분이 야당 대선후보로 선출되고 지지도가 높은 것은 우리가 반성해야 할 대목이라고 일관되게 주장해왔다. 얼마나 우리가 미우면 그렇겠는가"라고 반문했다.

이어 "그렇다면 우리 내부의 반성을 통해 국민들께서, 왜 우리가 보기에 대통령으로 국정운영 능력이 검증 안 된 평생 검사만 하던 분을, 그것도 국민의힘 출신 전직 대통령을 두 사람이나 구속기소한 사람을 저렇게 지지하는지 돌이켜 봐야 한다"고 말했다.

그러면서 송 대표는 "무엇보다 우리 민주당은 이재명 후보와 함께 지난 과오를 반성하고 겸손한 자세로 미래 대한민국의 비전을 함께 만들어 가겠다"라며 "잘못된 것은 과감하게 수정하겠다"고 강조했다.

아울러 "민주당 의원과 선대위 관계자들은 국민을 가르치려는 자세가 아니라 겸손하게 경청하고 우리를 돌아보는 자세를 가져야 한다는 것을 다시 강조해 본다"라며 "저 자신부터 그렇게 하겠다"고 덧붙였다.

앞서 황 의원은 지난 28일 자신의 페이스북에 "윤석열 지지자들은 1% 안팎의 기득권 계층을 제외하고는 대부분 저학력, 빈곤층, 그리고 고령층"이라고 주장했다가 논란이 일자 해당 표현을 삭제했다.

그는 다음날 페이스북을 통해 "밤늦게 올린 제 글을 아침에 일어나 다시 읽어보는 과정에서 일부 부적절한 부분이 있어 수정한 바 있다"며 "초고의 글이 퇴고 과정에서 수정된 것이지만, 그럼에도 밤사이에 그 내용을 보신 분들이 마음의 불편을 겪으셨다면 진심으로 사과 말씀을 드린다"라고 고개를 숙였다.

한편 국민의힘은 황 의원의 발언에 대해 "국민을 능멸하는 발언을 서슴없이 했다"고 비판했다. 이양수 국민의힘 선대위 수석대변인은 이날 논평을 내고 "지난 5년 문재인 정권에 상처받고 배신감에 휩싸여 분노하신 국민께서 국민의힘에 정권교체를 명령하셨다. 제1야당의 대통령 후보에게 뜨거운 성원과 지지를 보내고 계신 명확한 이유"라고 말문을 열었다.

이어 "그런데 황 의원은 그 열망과 지지를 보내시는 국민을 '저학력·빈곤층·고령층'이라고 규정했다. 국민 편 가르는 발언이라는 평가도 아까운 저열한 발언"이라며 "'저학력·빈곤층·고령층'의 지지는 무시해도 좋다는 뜻이며, '저학력·빈곤층·고령층'의 지지를 받는 후보는 대통령이 되어서는 안 된다는 망발"이라고 날을 세웠다.

