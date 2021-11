[유럽개장] 장 초반 하락세…英 0.96% ↓

[아시아경제 김혜민 기자] 30일(현지시간) 유럽증시는 장 초반 일제히 하락세를 보이고 있다.

한국시간으로 이날 오후 5시24분 기준 영국 FTSE100 지수는 전장 대비 0.96% 하락한 7041.86에, 독일 DAX 지수는 1.03% 떨어진 1만5123.09에 거래됐다.

프랑스 CAC40 지수는 1.16% 하락한 6697.82를 기록했다.

