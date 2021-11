코미디 프로그램 '징맨', 남성 폭행·휴대폰 파손 혐의로 경찰 조사

[아시아경제 이정윤 기자] 케이블 방송 코미디 프로그램에 출연해 유명해진 헬스트레이너 황모씨(38)가 남성 2명을 폭행하고 이들의 휴대전화를 파손해 경찰 조사를 받게 됐다.

30일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 이날 오전 1시 40분께 황씨가 강남구 역삼동의 한 인도에서 두 사람을 폭행하고 이들의 휴대전화를 부쉈다는 신고를 접수해 입건 전 조사(내사)를 벌이고 있다.

황씨는 20대 남성 2명이 휴대전화로 자신을 찍자 다가가 "나를 찍은 것이냐"고 물은 뒤 이들이 "그렇다"고 대답하자 이들의 다리를 걸어 넘어뜨리고 1명의 얼굴을 때린 뒤 휴대전화를 빼앗아 바닥에 던진 것으로 알려졌다.

경찰의 임의동행 요구를 거부한 황씨는 강남서와 조사 일정을 조율하고 있는 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "아직 황씨와 피해자 모두 조사가 이뤄지지 않은 상황"이라며 "조사 뒤 폭행·재물손괴 혐의 등으로 입건할 계획"이라고 했다.

한편, 황씨는 2015년에도 강남구의 한 식당에서 시비가 붙은 남성을 때려 법원에서 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받기도 했다. 또 2016년에는 면허 취소 수준의 만취 상태로 운전을 하다 경찰에 적발됐다.

