[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산시교육청은 지난달 30일 각급학교와 기관의 행동강령책임관, 청탁방지담당관 등을 대상으로 청렴연수를 실시했다.

청렴연수는 공직사회 부정부패를 척결하고 조직내 청렴문화를 확산시키기 위해 마련됐다.

연수는 코로나19 감염예방을 위해 원격교육으로 시행하고 일부 집합교육으로 진행됐다.

전 육군사관학교 감찰실장 김효광 전문강사가 청탁금지법, 공무원행동강령, 이해충돌방지제도의 주요내용을 설명하고 관련법령 주요 위반 사례 등 실천 사례 중심으로 강의했다.

김효광 강사는 2018년 국민권익위 주관 청렴 교육 강의 경연대회 최우수상을 받았다.

노옥희 교육감은 “청렴 조직문화 위에서 미래교육의 꽃을 활짝 피울 수 있도록 뜻을 모아 주길 부탁한다”고 말했다.

