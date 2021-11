임진왜란 때 숨져간 의병 넋 기린다 … 경북 상주, ‘안령임란전적비’ 제막

상주시·건립추진위 공동 추진

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 상주시와 안령임란전적비 건립 추진위원회가 30일 안령임란전적비 제막식을 거행했다.

안령임란전적비는 임진왜란 당시 현 외남면 구서리 안령에서 벌어진 의병 전투와 임란 기간 목숨을 바친 선열을 기리고 그 얼을 이어받자는 뜻을 간직한 기념비이다.

제막식은 안령임란전적비 건립 추진위원회, 상주시청 관계자, 주민 등이 참석해 경과보고, 전적비 제작 유공자 감사패 수여, 내빈 축사, 감사 인사, 제막 등으로 진행됐다.

강영석 시장은 “전적비 건립과 제막식이 원활히 추진될 수 있도록 애써주신 모든 분에게 감사를 전한다”라며 “우리 고장을 수호하기 위해 목숨을 바치신 선조의 애국정신을 잊지 말고 국가의 소중함과 나라를 사랑하는 마음을 되새기는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.

