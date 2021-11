광주북구, 중소기업 지원시책 합동 설명회

한국산업단지공단 등 14개 기관 참여 내년도 정책 안내



일대일 현장 상담, 지원시책 책자 배부

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주시 북구(구청장 문인)는 내달 1일 오후 2시 광주테크노파크 생활지원로봇센터에서 광주테크노파크, 한국산업단지공단, KOTRA광주전남지원단 등 14개 기관이 참여한 가운데 ‘2022년 중소기업 지원시책 합동설명회’를 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 설명회에서는 중소기업의 경영안정과 경쟁력 강화를 위해 내년도에 시행되는 각종 지원과 사업에 대한 설명이 이뤄진다.

특히. 참여기관별로 중소기업 지원 방향, 자금 지원, 연구개발, 수출 등 수요자 중심의 맞춤형 시책을 자세히 안내한다.

설명회 이후에는 참여기관 합동으로 일대일 현장 상담 부스를 운영, 관련 시책에 대한 궁금증과 기업 애로사항을 해소하고 ‘2022년 중소기업 지원시책 책자’도 배부한다.

북구는 민선 7기 시작과 동시에 경제종합지원센터를 개소하고 수출기업 해외규격 인증 지원, 기업 성장지원단 운영 등 경영 지원사업을 펼치고 있다.

또 국·시비 등 76억여 원의 예산을 들여 산업단지 노후 인도·도로 정비, 첨단2산업단지 공영주차장 조성 등 기반시설 확충에도 힘쓰고 있다.

문인 북구청장은 “이번 설명회가 중소기업 지원에 대한 다양한 정책과 정보를 얻고 실질적인 혜택으로 이어지는 계기가 되길 바란다”며 “내년에도 정부 정책에 발맞춰 중소기업 경쟁력 강화와 경영 회복을 위한 적극적인 지원을 해나가겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr