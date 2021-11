고리원자력본부, 지역농가에 영농자재비 6억7000만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 한국수력원자력 고리원자력본부는 29일 ‘기장군 농업인 영농자재 지원사업’ 협약식을 했다.

협약식에는 고리원자력본부 김준석 본부장, 김종이 대외협력처장을 비롯해 장안·일광 선진농업발전협의회, 동부산농협, 기장 양산축협 관계자가 참석했다.

‘기장군 농업인 영농자재 지원사업’은 고리원자력본부가 진행하고 있는 사업이다. 사업은 기장군 내 농업인의 농업경영비 부담을 줄이고 농가소득 향상에 기여하기 위한 것이다.

올해 지원 금액은 전년도보다 2000만원이 증액된 6억7000만원이다.

지원금은 장안·일광 선진농업발전협의회에서 영농자재 교환권 형태로 기장군 5개 읍·면 거주 농업인에게 배부한다.

영농자재 교환권을 배부받은 농업인은 2022년 2월부터 동부산농협과 양산 기장 축협에서 비료와 종자, 사료, 영농 시설 자재를 살 수 있다.

김준석 고리원자력본부장은 “고리원자력본부는 기장군 농업인의 소득 증대와 삶의 질 향상을 위해 지원하겠다”고 말했다.

